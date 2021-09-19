Тоттенхем приймає Челсі в рамках 5-го туру АПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Матч Тоттенхем – Челсі стартує сьогодні о 18:30. Дивитися поєдинок наживо можна на телеканалі Setanta Sport. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Звітний поєдинок стане 213-м за усю історію протистояння команд. Статистична перевага на боці "синіх" – 85 перемог при 73 поразках.

Відзначимо, що до складу "шпор" повернулися латиноамериканці, які відбули карантин після поїздки у свої збірні. Водночас гості не можуть розраховувати на свого основного голкіпера. Едуар Менді відсутній навіть у заявці.

Тоттенхем – Челсі: стартові склади

Тоттенхем: Льоріс – Емерсон, Ромеро, Дайєр, Регілон – Хьойберг, Ндомбеле, Аллі – Ло Челсо, Сон, Кейн

Челсі: Аррісабалага – Рюдігер, Крістенсен, Сілва – Аспілікуета, Жоржінью, Ковачіч, Алонсо – Маунт, Хаверц – Лукаку