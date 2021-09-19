Тоттенхэм принимает Челси в рамках 5-го тура АПЛ. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Тоттенхэм – Челси стартует сегодня в 18:30. Смотреть поединок вживую можно на телеканале Setanta Sport. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24". Отчетный поединок станет 213-м за всю историю противостояния команд. Статистическое преимущество на стороне "синих" – 85 побед при 73 поражениях.

Отметим, что в состав "шпор" вернулись латиноамериканцы, которые отбыли карантин после поездки в свои сборные. В то же время гости не могут рассчитывать на своего основного голкипера. Эдуар Менди отсутствует даже в заявке.

Тоттенхэм – Челси: стартовые составы

Тоттенхем: Льорис – Эмерсон, Ромеро, Дайер, Регилон – Хёйберг, Ндомбеле, Алли – Ло Челсо, Сон, Кейн

Челси: Аррисабалага – Рюдигер, Кристенсен, Силва – Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо – Маунт, Хаверц – Лукаку