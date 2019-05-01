Аякс на виїзді здобув мінімальну перемогу над Тоттенхемом у першому півфіналі Ліги чемпіонів

Аякс завдяки голу Донні ван де Беека на початку першого тайму втримав непросту перемогу над Тоттенхемом у Лондоні (0:1)

Тоттенхем зібрався грати другим номером у схемі в три захисники, тому Аякс прогнозовано захопив ініціативу зі стартових хвилин. Перша третина тайму пройшла без суттєвої переваги амстердамців та практично без загострення – можна згадати хіба що кілька вривань аяксидів у штрафний та дуже неточний удар ван де Беека з-за його меж. Тим не менш, гості тримали м'яч 70% ігрового часу та зробили втричі більше передач

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Поступово аяксиди стали підбиратися до воріт все ближче, а на 15-й хвилині їм вдалася фантастична атака "віялом". У її завершенні Зієш несподівано видав тонкий розрізний пас у штрафний, а ван де Беек вискочив прямо на Льоріса, пробивши у дальній кут – 0:1. На 17-й Тоттенхем міг пропустити і другий гол, однак простріл Нереса на лінію воротарського в останній момент вибив Роуз; на 25-й же з лівого краю карного майданчика міг оформити дубль ван Де Беек – постріл Донні парирував Льоріс. Тоттенхем відповів подачею зі стандарту, яку головою замкнув Льоренте, однак м'яч пройшов поруч зі стійкою.

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Гра набирала динаміки, однак на 31-й хвилині стався епізод, який покалічив перший тайм – і не тільки його. "Шпори" заробили штрафний, на подачу з якого полетіли Вертонген і Алдервейрельд; їх випередив голкіпер Онана, тому центрбеки господарів зіткнкулися лобами. Тобі швидко оговтався від удару, а от Яну довелося допомагати цілих сім хвилин. Він розбив голову й отримав струс, хоча зробив спробу повернутися у гру. Зрештою, його на руках винесли за межі поля й замінили на Сіссоко.

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Як наслідок, темп першого тайму збився й цікавих моментів до його останніх хвилин вже не виникало. Тим не менш, дещо гострішим наприкінці виявився Тоттенхем, який міг забити у компенсований час після навісу, який над поперечиною замкнув Алдервейрельд. Крім того, по воротах з дистанції неточно стріляв Сіссоко, а Льоренте таранив оборонні порядки після пасу п'яткою у виконанні Аллі – втім, Аякс досить спокійно відбився.

Старт другого тайму почався дуже весело. Вже на перших секундах Льоренте прийняв м'яч у карному майданчику та на замасі прибрав одразу двох захисників, потім обіграв ще одного, однак пробити не зміг. Аякс за хвилину відповів атакою з ударом Тальяфіко метрів з 20-ти – м'яч пройшов поруч із дальньою стійкою. На 50-й по воротах з лінії штрафного у дотик вистрілив Аллі, однак Онана спіймав сферу, після чого гості провели фантастичну контаратку з кількома виходами на ударну позицію – втім, Роуз встиг підчистити епізод. На 55-й господарі провели новий випад з навісом з правого флангу на голову Аллі, але той замкнув вище.

Поступово Тоттенхем став перехоплювати ініціативу, залишаючи Аякс без м'яча на значні відрізки часу. Краще стала даватися й індивідуальна гра – особливо у Моури, який на 62-й хвилині організував шикарний момент біля воріт суперника. Бразилець красиво обіграв де Йонга на фланзі та подав на лінію воротарського; ворота вже були порожніми, однак захисники Аякса зуміли винести передачу!

Аякс відповів лише на 71-й, коли після помилки захисників Тадіч пробив з меж карного майданчика – втім, удар все одно заблокували. На 75-й накривати постріл Роуза з близької відстані довелося Велтману, однак вже за три хвилини Аякс міг забити другий гол. Гості провели класну контратаку з пасом у вільну зону на лівому краю штрафного під удар Нересу, а Давід з більярдною точністю покотив у дальній кут – Льоріс вже навіть не реагував, однак м'яч влучив у стійку!

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Завершення другого тайму виявилось доволі миролюбним. Команди відчутно втомилися, тому моментів біля їх воріт практично не виникало. Дещо ближчими до голу були "шпори", які на 82-й хвилині могли відігратися після подачі Еріксена зі штрафного, однак Алдервейрельд замкнув над поперечиною. Крім того, у карному майданчику Аякса відбулося кілька напружених ситуацій, однак до логічного кінця вони так і не дійшли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Аякса з рахунком, встановленим ще на 15-й хвилині. Тепер все буде вирішуватися в Амстердамі.

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