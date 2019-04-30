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Тоттенхем – Аякс: Вертонген розбив обличчя до крові у зіткненні з партнером – моторошні фото

30 квітня 23:26 366 Читать на русском
Тоттенхем – Аякс: Вертонген розбив обличчя до крові у зіткненні з партнером – моторошні фото
Ян Вертонген / ФК Тоттенхем

У першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів Тоттенхем – Аякс трапився прикрий інцидент.

 
Донні ван де Беек 15’
15’ Донні ван де Беек

На 31-й хвилині зустрічі в штрафному майданчику Аякса захисник Тоттенхема Ян Вертонген зіштовхнувся обличчям з партнером Тобі Альдервейрельдом.

Тоттенхем – Аякс – відео гола

Після епізоду бельгієць одразу завалився на газон. Виявилось, що захисник отримав розсічення носа і, ймовірно, струс мозку.

Ян зміг продовжити гру, але через кілька хвилин попросив заміну. Вертонген покидав поле за допомогою медиків, ледь не втрачаючи свідомість.

Теги
Тоттенхем - Аякс Тоттенхем Тоттенхем Ліга чемпіонів Ян Вертонген Ян Вертонген
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