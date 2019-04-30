Тоттенхем – Аякс: стартові склади на перший матч 1/2 фіналу ЛЧ

Тоттенхем приймає Аякс в рамках першого півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Перший матч 1/2 фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА Тоттенхем – Аякс розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція поєдинку відбудеться на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24"

Тоттенхем – Аякс: анонс першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Стартові склади

Тоттенхем: Льоріс – Санчес, Алдервейрельд, Вертонген – Ваньяма – Тріпп'єр, Еріксен, Аллі, Роуз – Моура, Льоренте

Запасні: Гаццаніга, Дайєр, Вокер-Петерс, Сіссоко, Девіс, Фойт, Скіпп

Аякс: Онана – Велтман, Де Лігт, Блінд, Тальяфіко – Шьоне, Ван Де Беек, Де Йонг – Зієш, Тадіч, Нерес

Запасні: Варела, Сінкгравен, Хунтелаар, Мазрауї, Магальян, Дольберг, Де Віт

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