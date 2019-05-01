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ТОТТЕНХЕМ - АЯКС БАРСЕЛОНА - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Аякс повторив неймовірний рекорд Баварії та Реала

00:13 679 Читать на русском
Аякс повторив неймовірний рекорд Баварії та Реала
Радість амстердамців / твіттер Аякса

Амстердамський Аякс після перемоги над лондонським Тоттенхемом у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів зрівнявся із мюнхенською Баварією і мадридським Реалом.

 
Донні ван де Беек 15’
15’ Донні ван де Беек

Аякс став лише третьою командою в історії ЛЧ, якій вдалося виграти виїзні матчі в 1/8 фіналу, чвертьфіналі та 1/2 фіналу турніру. Про це повідомляє Opta Sports.

Аякс на виїзді здобув мінімальну перемогу над Тоттенхемом у першому півфіналі Ліги чемпіонів

Завдяки перемозі над Тоттенхемом "аяксиди" повторили досягнення Баварії сезону 2012/13, а також минулорічний рекорд Реала. Амстердамці в цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів переграли на стадії плей-офф той же Реал, туринський Ювентус, а тепер – Тоттенхем.

Відзначимо, що повторний поєдинок 1/2 фіналу ЛЧ між Аяксом і Тоттенхемом відбудеться 8 травня на Йохан Кройф Арені.

Теги
Тоттенхем - Аякс Аякс Аякс Ліга чемпіонів Головне Реал Мадрид Реал Мадрид Баварія Баварія Рекорди
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