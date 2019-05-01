Аякс повторив неймовірний рекорд Баварії та Реала

Амстердамський Аякс після перемоги над лондонським Тоттенхемом у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів зрівнявся із мюнхенською Баварією і мадридським Реалом.

Аякс став лише третьою командою в історії ЛЧ, якій вдалося виграти виїзні матчі в 1/8 фіналу, чвертьфіналі та 1/2 фіналу турніру. Про це повідомляє Opta Sports.

Аякс на виїзді здобув мінімальну перемогу над Тоттенхемом у першому півфіналі Ліги чемпіонів

Завдяки перемозі над Тоттенхемом "аяксиди" повторили досягнення Баварії сезону 2012/13, а також минулорічний рекорд Реала. Амстердамці в цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів переграли на стадії плей-офф той же Реал, туринський Ювентус, а тепер – Тоттенхем.

Відзначимо, що повторний поєдинок 1/2 фіналу ЛЧ між Аяксом і Тоттенхемом відбудеться 8 травня на Йохан Кройф Арені.