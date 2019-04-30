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ТОТТЕНХЕМ - АЯКС БАРСЕЛОНА - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Аякс встановив новий рекорд клубу за забитими м'ячами на виїзді у Лізі чемпіонів

30 квітня 23:53 292 Читать на русском
Аякс встановив новий рекорд клубу за забитими м'ячами на виїзді у Лізі чемпіонів
Аякс / Фото УЄФА

Аякс продовжує оновлювати клубну історію за підсумками поточного сезону.

 
Донні ван де Беек 15’
15’ Донні ван де Беек

Завдяки влучному удару Донні ван де Беека Аяксу вдалось відкрити рахунок у першому матчі в рамках півфіналу Ліги Чемпіонів проти Тоттенхема.

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Таким чином, амстердамці оновили рекорд клубу, забивши у 9-ти виїзних матчах ЛЧ поспіль, повідомляє портал Opta.

Аякс забивав у гостях Ювентусу, Реалу, Баварії, Бенфіці і АЕКу, а також Барселоні, ПСЖ і АПОЕЛу – в сезоні 2014/15.

Теги
Тоттенхем - Аякс Аякс Аякс Ліга чемпіонів Рекорди
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