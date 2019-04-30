Аякс встановив новий рекорд клубу за забитими м'ячами на виїзді у Лізі чемпіонів

Аякс продовжує оновлювати клубну історію за підсумками поточного сезону.

Завдяки влучному удару Донні ван де Беека Аяксу вдалось відкрити рахунок у першому матчі в рамках півфіналу Ліги Чемпіонів проти Тоттенхема.

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Таким чином, амстердамці оновили рекорд клубу, забивши у 9-ти виїзних матчах ЛЧ поспіль, повідомляє портал Opta.

Аякс забивав у гостях Ювентусу, Реалу, Баварії, Бенфіці і АЕКу, а також Барселоні, ПСЖ і АПОЕЛу – в сезоні 2014/15.