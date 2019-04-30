Аякс встановив новий рекорд клубу за забитими м'ячами на виїзді у Лізі чемпіонів

Ліга чемпіонів — 00:13 690
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Аякс повторив неймовірний рекорд Баварії та Реала
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Збірна України U-18 здолала Туреччину в спарингуЗбірна України — 30 квіт 445
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Барселона – Ліверпуль: передматчева прес-конференція Ернесто ВальвердеЛіга чемпіонів — 30 квіт 644
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Аякс – гольова машина: вони забивають більше, ніж всі топ-клуби Європи та претендують на рідкісне досягненняЛіга чемпіонів — 30 квіт 1895
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"Червоні у Динамо? Гармаш подає поганий приклад". Чому Маріуполь – Шахтар без інтриги, або Що відбувається у КарпатахУкраїна — 30 квіт 2878