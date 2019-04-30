Аякс – гольова машина: вони забивають більше, ніж всі топ-клуби Європи та претендують на рідкісне досягнення

Головна єврокубкова сенсація нинішнього сезону після Піреней та Апеннін підкорюватиме Туманний Альбіон.

Ні Манчестер Сіті (158 голів), ні Парі Сен-Жермен (139), ні Барселона (130), ні Бенфіка (128)... Жодна команда Європи не перевершує 160 м'ячів Аякса, проведених у сезоні 2018/19: Ередивізія – 111, Ліга чемпіонів – 32, Кубок Нідерландів – 17. Свій неймовірний гольовий доробок нащадки легендарного Кройфа можуть покращити вже цієї ночі на новенькому стадіоні Тоттенхема, повернувшись до півфіналу Ліги чемпіонів вперше за 22 роки.

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"Ми хочемо грати у красивий, привабливий футбол. Йохан Кройф пишався б нашим стилем", – переконує колишній голкіпер, а нині виконавчий директор амстердамського клубу Едвін ван дер Сар, аналізуючи неймовірну атакувальну роботу Аякса, який може похвалитись 17-ма різними голеадорами у поточному сезоні.

Тут можна чекати небезпеки від будь-якого гравця. Тотальний футбол команди Еріка Тен Хага дозволяє регулярно відзначатись навіть центральним оборонцям. Де Лігт та Блінд на двох забили 11 голів, а результативний постріл першого на Ювентус Стедіум виявився ключовим у чвертьфінальному протистоянні амстердамців з чемпіонами Італії.

Інфографіка голів Аякса: світло-синій – Ередивізія, синій – ЛЧ, темно-синій – Кубок

Одразу шість виконавців групи атаки Аякса провели 12 та більше м'ячів протягом сезону (Тадіч, Зієш, Хунтелаар, ван де Беек, Нерес, Дольберг), однак особливої похвали заслуговує 30-річний серб, який пережив справжню реінкарнацію у таборі найтитулованішого клубу Нідерландів. Екс-форвард Саутгемптона, виконуючи роль "фальшивої дев'ятки", взяв участь у 53-х голах своєї команди. Космос, фантастика, інша галактика... Досі Тадіч відзначався 34 рази (9 – ЛЧ, включно з кваліфікацією, 24 – Ередивізія, 1 – Кубок), довершивши свій блискучий результат 21 асистом.

"Мені подобається моя нова роль. Я можу сповна насолоджуватись футболом, рухаючись по полю з цілковитою свободою. У будь-якому разі, найголовніше – це допомагати команді", – скромно зазначає Душан, який у світі без маркетингу вже зараз міг би претендувати на "Золотий м'яч". Зрештою, минулорічна перемога Модріча та потенційний тріумф Аякса у найпрестижнішому єврокубку дозволяють сподіватись на диво. Чому б і ні? Як любить повторювати Кріштіану – цифри не брешуть...

Ajax are the first Dutch team in history to score 160 goals across all competitions in a single season.



Dušan Tadić has directly contributed to 53 of them. pic.twitter.com/kU7ySGrcHW — Squawka Football (@Squawka) 23 квітня 2019 р.

Неймовірний технічний вишкіл усіх без виключення футболістів Аякса робить цю команду супернебезпечною на будь-якому клаптику поля. Практично кожен може не лише завершити атаку, але й віддати останній пас. У сезоні 2018/19 одразу 19 гравців основної обойми відзначались асистом. Лідери за цим показником – вже згаданий Тадіч (21), Зієш (20), Нерес (15) та ван де Беек (11). Шоне підносив "снаряди" 7 разів, а Хунтелаар, Крістенсен, Тальяфіко і Дольберг – по 6.

Знявши скальпи з Реала та Ювентуса, амстердамці прагнуть зробити черговий великий крок на шляху до власної мрії. "Можна було помітити, що і Юве, і Мадрид трохи побоювались Аякса. Проти нас дуже складно грати завдяки великій кількості обдарованих футболістів", – зазначив тен Хаг напередодні матчу проти Тоттенхема.

160 голів Тадіча та Ко є підставою говорити не лише про більш ніж реальну перемогу в Лізі чемпіонів, але й про історичний требл. Востаннє три найбільші трофеї за підсумками сезону (ЛЧ, чемпіонат та Кубок) підкорювались амcтердамцям у далекому 1972 році. Схожим досягненням в історії футболу можуть похизуватись лише 6 клубів. Аякс має шанс встановити його вдруге, повторивши таким чином рекорд Барселони, яка робила "золоті хет-трики" під керівництвом Хосепа Гвардіоли і Луїса Енріке.

Те, що на старті сезону здавалось справжньою фантастикою, зараз виглядає закономірністю. Аякс лідирує у чемпіонаті Нідерландів, випереджаючи ПСВ за додатковими показниками, їм залишилось зробити три кроки у Лізі чемпіонів, та один – в національному Кубку (фінал проти Віллема II).

Луї ван Гаал, з яким "сини богів" пробивались у свій останній фінал ЛЧ (1996), вважає, що чинний склад Аякса не поступається його команді: "Нинішнє покоління навіть перевершує нас. Тут кожен гравець – великий талант, який не коштував десятки мільйонів євро (45 млн – вартість складу Аякса, – прим.ред)". Натомість син легендарного Йохана Кройфа, Жорді, не сумнівається, що гра хлопців тен Хага – найбільша данина його батькові: "Він пишався б ними. Вони роблять складні речі дуже простими. Але найголовніше, що цей колектив має власну самоідентичність".

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