Аякс – гольова машина: вони забивають більше, ніж всі топ-клуби Європи та претендують на рідкісне досягнення

Головна єврокубкова сенсація нинішнього сезону після Піреней та Апеннін підкорюватиме Туманний Альбіон.

Ні Манчестер Сіті (158 голів), ні Парі Сен-Жермен (139), ні Барселона (130), ні Бенфіка (128)... Жодна команда Європи не перевершує 160 м'ячів Аякса, проведених у сезоні 2018/19: Ередивізія – 111, Ліга чемпіонів – 32, Кубок Нідерландів – 17. Свій неймовірний гольовий доробок нащадки легендарного Кройфа можуть покращити вже цієї ночі на новенькому стадіоні Тоттенхема, повернувшись до півфіналу Ліги чемпіонів вперше за 22 роки.

Тоттенхем – Аякс: анонс першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

"Ми хочемо грати у красивий, привабливий футбол. Йохан Кройф пишався б нашим стилем", – переконує колишній голкіпер, а нині виконавчий директор амстердамського клубу Едвін ван дер Сар, аналізуючи неймовірну атакувальну роботу Аякса, який може похвалитись 17-ма різними голеадорами у поточному сезоні.

Тут можна чекати небезпеки від будь-якого гравця. Тотальний футбол команди Еріка Тен Хага дозволяє регулярно відзначатись навіть центральним оборонцям. Де Лігт та Блінд на двох забили 11 голів, а результативний постріл першого на Ювентус Стедіум виявився ключовим у чвертьфінальному протистоянні амстердамців з чемпіонами Італії.

Інфографіка голів Аякса: світло-синій – Ередивізія, синій – ЛЧ, темно-синій – Кубок

Одразу шість виконавців групи атаки Аякса провели 12 та більше м'ячів протягом сезону (Тадіч, Зієш, Хунтелаар, ван де Беек, Нерес, Дольберг), однак особливої похвали заслуговує 30-річний серб, який пережив справжню реінкарнацію у таборі найтитулованішого клубу Нідерландів. Екс-форвард Саутгемптона, виконуючи роль "фальшивої дев'ятки", взяв участь у 53-х голах своєї команди. Космос, фантастика, інша галактика... Досі Тадіч відзначався 34 рази (9 – ЛЧ, включно з кваліфікацією, 24 – Ередивізія, 1 – Кубок), довершивши свій блискучий результат 21 асистом.

"Мені подобається моя нова роль. Я можу сповна насолоджуватись футболом, рухаючись по полю з цілковитою свободою. У будь-якому разі, найголовніше – це допомагати команді", – скромно зазначає Душан, який у світі без маркетингу вже зараз міг би претендувати на "Золотий м'яч". Зрештою, минулорічна перемога Модріча та потенційний тріумф Аякса у найпрестижнішому єврокубку дозволяють сподіватись на диво. Чому б і ні? Як любить повторювати Кріштіану – цифри не брешуть...

Ajax are the first Dutch team in history to score 160 goals across all competitions in a single season.



Dušan Tadić has directly contributed to 53 of them. pic.twitter.com/kU7ySGrcHW