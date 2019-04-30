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ТОТТЕНХЕМ - АЯКС ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Аякс – гольова машина: вони забивають більше, ніж всі топ-клуби Європи та претендують на рідкісне досягнення

13:40 470 Читать на русском
Аякс – гольова машина: вони забивають більше, ніж всі топ-клуби Європи та претендують на рідкісне досягнення
Аякс полює на требл

Головна єврокубкова сенсація нинішнього сезону після Піреней та Апеннін підкорюватиме Туманний Альбіон.

 

Ні Манчестер Сіті (158 голів), ні Парі Сен-Жермен (139), ні Барселона (130), ні Бенфіка (128)... Жодна команда Європи не перевершує 160 м'ячів Аякса, проведених у сезоні 2018/19: Ередивізія – 111, Ліга чемпіонів – 32, Кубок Нідерландів – 17. Свій неймовірний гольовий доробок нащадки легендарного Кройфа можуть покращити вже цієї ночі на новенькому стадіоні Тоттенхема, повернувшись до півфіналу Ліги чемпіонів вперше за 22 роки.

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"Ми хочемо грати у красивий, привабливий футбол. Йохан Кройф пишався б нашим стилем", – переконує колишній голкіпер, а нині виконавчий директор амстердамського клубу Едвін ван дер Сар, аналізуючи неймовірну атакувальну роботу Аякса, який може похвалитись 17-ма різними голеадорами у поточному сезоні.

Тут можна чекати небезпеки від будь-якого гравця. Тотальний футбол команди Еріка Тен Хага дозволяє регулярно відзначатись навіть центральним оборонцям. Де Лігт та Блінд на двох забили 11 голів, а результативний постріл першого на Ювентус Стедіум виявився ключовим у чвертьфінальному протистоянні амстердамців з чемпіонами Італії.

Інфографіка голів Аякса: світло-синій – Ередивізія, синій – ЛЧ, темно-синій – Кубок

Одразу шість виконавців групи атаки Аякса провели 12 та більше м'ячів протягом сезону (Тадіч, Зієш, Хунтелаар, ван де Беек, Нерес, Дольберг), однак особливої похвали заслуговує 30-річний серб, який пережив справжню реінкарнацію у таборі найтитулованішого клубу Нідерландів. Екс-форвард Саутгемптона, виконуючи роль "фальшивої дев'ятки", взяв участь у 53-х голах своєї команди. Космос, фантастика, інша галактика... Досі Тадіч відзначався 34 рази (9 – ЛЧ, включно з кваліфікацією, 24 – Ередивізія, 1 – Кубок), довершивши свій блискучий результат 21 асистом.

"Мені подобається моя нова роль. Я можу сповна насолоджуватись футболом, рухаючись по полю з цілковитою свободою. У будь-якому разі, найголовніше – це допомагати команді", – скромно зазначає Душан, який у світі без маркетингу вже зараз міг би претендувати на "Золотий м'яч". Зрештою, минулорічна перемога Модріча та потенційний тріумф Аякса у найпрестижнішому єврокубку дозволяють сподіватись на диво. Чому б і ні? Як любить повторювати Кріштіану – цифри не брешуть...

Неймовірний технічний вишкіл усіх без виключення футболістів Аякса робить цю команду супернебезпечною на будь-якому клаптику поля. Практично кожен може не лише завершити атаку, але й віддати останній пас. У сезоні 2018/19 одразу 19 гравців основної обойми відзначались асистом. Лідери за цим показником – вже згаданий Тадіч (21), Зієш (20), Нерес (15) та ван де Беек (11). Шоне підносив "снаряди" 7 разів, а Хунтелаар, Крістенсен, Тальяфіко і Дольберг – по 6.

Знявши скальпи з Реала та Ювентуса, амстердамці прагнуть зробити черговий великий крок на шляху до власної мрії. "Можна було помітити, що і Юве, і Мадрид трохи побоювались Аякса. Проти нас дуже складно грати завдяки великій кількості обдарованих футболістів", – зазначив тен Хаг напередодні матчу проти Тоттенхема.

160 голів Тадіча та Ко є підставою говорити не лише про більш ніж реальну перемогу в Лізі чемпіонів, але й про історичний требл. Востаннє три найбільші трофеї за підсумками сезону (ЛЧ, чемпіонат та Кубок) підкорювались амcтердамцям у далекому 1972 році. Схожим досягненням в історії футболу можуть похизуватись лише 6 клубів. Аякс має шанс встановити його вдруге, повторивши таким чином рекорд Барселони, яка робила "золоті хет-трики" під керівництвом Хосепа Гвардіоли і Луїса Енріке.

Те, що на старті сезону здавалось справжньою фантастикою, зараз виглядає закономірністю. Аякс лідирує у чемпіонаті Нідерландів, випереджаючи ПСВ за додатковими показниками, їм залишилось зробити три кроки у Лізі чемпіонів, та один – в національному Кубку (фінал проти Віллема II).

Луї ван Гаал, з яким "сини богів" пробивались у свій останній фінал ЛЧ (1996), вважає, що чинний склад Аякса не поступається його команді: "Нинішнє покоління навіть перевершує нас. Тут кожен гравець – великий талант, який не коштував десятки мільйонів євро (45 млн – вартість складу Аякса, – прим.ред)". Натомість син легендарного Йохана Кройфа, Жорді, не сумнівається, що гра хлопців тен Хага – найбільша данина його батькові: "Він пишався б ними. Вони роблять складні речі дуже простими. Але найголовніше, що цей колектив має власну самоідентичність".

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