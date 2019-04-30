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ТОТТЕНХЕМ - АЯКС БАРСЕЛОНА - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Тоттенхем – Аякс – відео гола

22:23 2509 Читать на русском
Тоттенхем – Аякс – відео гола
Тоттенхем – Аякс – відео гола

Аякс зустрічається з Тоттенхемом у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Тоттенхем – Аякс.

 
Донні ван де Беек 15’
15’ Донні ван де Беек

Аякс зі старту зустрічі заволодів ініціативою, а на 15-й хвилині повів у рахунку. Атака прийшла з лівого флангу, який посилено навантажували гості. Давід Нерес перевів м'яч в центр, а звідти Хакім Зієш, отримавши передачу від Лассе Шьоне, класним розрізним пасом вивів на удар Донні ван де Беека. Молодий хавбек амстердамців витримав паузу та відправив круглого в сітку повз голкіпера.

Тоттенхем – Аякс: гол ван де Беека

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Тоттенхем - Аякс Аякс Аякс Ліга чемпіонів Відеоновини Тоттенхем Тоттенхем
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