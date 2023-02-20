Тоттенхем без проблем переміг Вест Хем в матчі 24-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Тоттенхем – Вест Хем на "Футбол 24".

Команди провели досить сухий перший тайм, де з моментів можна пригадати хіба дальній удар Хьойберга та удар Рішарлісона з гострого кута. Друга половина почалась з цікавого момента, який створив Кулусевскі, але Кейн не зміг на дальній стійці замкнути навіс.

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На 55-й хвилині "шпори" нарешті повели в рахунку: Хьойберг зробив класну дальню передачу на Девіса, а той віддав на Емерсона Рояля, який елегантно пробив у дальній кут. А після появи Сона на полі зіграла суперзіркова зв'язка Тоттенхема – Кейн виборов м'яч та віддав на хід, а азіат реалізував вихід віч-на-віч.