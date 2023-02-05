Друга зустріч цих команд за 17 днів у чемпіонаті Англії. Матч, як і онлайн-трансляція Тоттенхем – Манчестер Сіті на "Футбол 24" стартує о 18:30. Як і на Етіхаді, Гвардіола посадив у запас Кевіна Де Брюйне. Зате манчестерці гратимуть у 2 форварди. Лондонці прагнуть взяти реванш за виїзну поразку 4:2, але сьогодні залишилися без головного тренера. Антоніо Конте змушений був лягти на операцію і не керуватиме командою. Де дивитися матч Тоттенхем – Ман Сіті онлайн? Гру транслює Setanta Sports.

Евертон – Арсенал: Миколенко допомагає втілити пророцтво, Зінченко видає клас, але зривається і приміряє не ту роль