Манчестер Сіті переграв Тоттенхем та пройшов до 1/8 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео гола та огляд матчу Кубка Англії Тоттенхем – Манчестер Сіті на "Футбол 24".

Єдиний вчорашній матч Кубка Англії, в якому виявили переможця. Вже на 5-й хвилині Бобб добив м'яч у ворота Вікаріо після заблокованої спроби Фодена, але арбітри скасували через офсайд.

Манчестер Сіті прорвався в 1/8 фіналу Кубка Англії, дотиснувши Тоттенхем наприкінці зустрічі

Гра йшла до нічиєї, але на 88-й хвилині Аке вирвав перемогу для "містян". Де Брюйне навісив з кутового, а нідерландець у стрибку ногою заштовхав м'яч у ворота. Цей гол став єдиним у зустрічі.