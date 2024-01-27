Манчестер Сити переиграл Тоттенхэм и прошел в 1/8 финала Кубка Англии. Смотрите видео гола и обзор матча Кубка Англии Тоттенхэм – Манчестер Сити на "Футбол 24".

Единственный вчерашний матч Кубка Англии, в котором выявился победитель. Уже на 5-й минуте Бобб добил мяч в ворота Викарио после заблокированной попытки Фодена, но арбитры отменили из-за офсайда.

Манчестер Сити прорвался в 1/8 финала Кубка Англии, дожав Тоттенхэм в конце встречи

Игра шла к ничьей, но на 88-й минуте Аке вырвал победу для "горожан". Де Брюйне навесил с углового, а голландец в прыжке ногой затолкал мяч в ворота. Этот гол стал единственным во встрече.