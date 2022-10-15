Тоттенхем приймає Евертон в 11-му турі АПЛ. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Тоттенхем – Евертон стартує о 19:30 за київським часом. Підопічні Антоніо Конте набрали 19 очок і посідають 3 місце, а команда Віталія Миколенка з 10-ма балами йде на 12-й сходинці АПЛ.

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Український захисник традиційно опинився у стартовому складі. Миколенко зіграв у всіх 9-ти попередніх матчах чемпіонату Англії. Результативними діями за команду Френка Лемпарда Віталій у цьому сезоні поки не відзначався.

Онлайн-трансляція матчу Тоттенхем – Евертон доступна на Setanta Sports. За основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади

Тоттенхем: Льоріс – Ромеро, Дайєр, Девіс – Догерті, Бентанкур, Хьойберг, Перішіч – Рішарлісон, Сон Хин Мін, Кейн.

Евертон: Пікфорд – Коулмен, Коуді, Тарковскі, Миколенко – Івобі, Гуйє, Онана – Макнілл, Мопе, Грей.