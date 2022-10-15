Тоттенхэм принимает Эвертон в 11-м туре АПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Тоттенхэм – Эвертон стартует в 19:30 по киевскому времени. Подопечные Антонио Конте набрали 19 очков и занимают 3 место, а команда Виталия Миколенко с 10-ю баллами идет на 12-й строчке АПЛ.

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Украинский защитник традиционно оказался в стартовом составе. Миколенко сыграл во всех 9-ти предыдущих матчах чемпионата Англии. Результативными действиями за команду Фрэнка Лэмпарда Виталий в этом сезоне пока не отмечался.

Онлайн-трансляция матча Тоттенхэм – Эвертон доступна на Setanta Sports. За основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы

Тоттенхэм: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Догерти, Бентанкур, Хейбьерг, Перишич – Ришарлисон, Сон Хын Мин, Кейн.

Эвертон: Пикфорд – Коулмен, Коуди, Тарковски, Миколенко – Ивоби, Гуйе, Онана – Макнилл, Мопе, Грей.