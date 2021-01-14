Тоттенхем приймав Брайтон в рамках 16-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Рахунок у матчі відкрили "шпори", розкішний навіс від Регілона у стрибку замкнув Харрі Кейн.

Тоттенхем втратив перемогу у матчі із Фулхемом – Моурінью не вдалось наздогнати Гвардіолу

Гості не мали наміру здаватись і після перерви зрівняли рахунок. У схожому стилі з першим голом Кавалейру головою пробив Льоріса. Попри намагання підопічних Моурінью вирвати перемогу, фінальний свисток зафіксував нічию.

Тоттенхем розташувався на 6-й сходинців, Фулхем залишається у зоні вильоту – 18-те місце.

Ман Сіті переграв Брайтон і піднявся в топ-4 АПЛ – небезгрішний Зінченко з позитивним сигналом і місцем для кроку вперед