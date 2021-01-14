Тоттенхем – Брайтон – 1:1 – відео голів та огляд матчу
07:30 - Читать на русском
Тоттенхем приймав Брайтон в рамках 16-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.
Іван Кавалейру 74’
74’ Іван Кавалейру
Рахунок у матчі відкрили "шпори", розкішний навіс від Регілона у стрибку замкнув Харрі Кейн.
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Гості не мали наміру здаватись і після перерви зрівняли рахунок. У схожому стилі з першим голом Кавалейру головою пробив Льоріса. Попри намагання підопічних Моурінью вирвати перемогу, фінальний свисток зафіксував нічию.
Тоттенхем розташувався на 6-й сходинців, Фулхем залишається у зоні вильоту – 18-те місце.
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