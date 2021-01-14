Тоттенхэм принимал Брайтон в рамках 16-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Счет в матче открыли "шпоры", роскошный навес от Регилона в прыжке замкнул Кейн.

Тоттенхэм упустил победу в матче с Фулхэмом – Моуринью не удалось догнать Гвардиолу

Гости не собирались сдаваться и после перерыва сравняли счет. В похожем стиле с первым голом Кавалейру головой пробил Льориса. Несмотря на попытки подопечных Моуринью вырвать победу, финальный свисток зафиксировал ничью.

Тоттенхэм расположился на 6-й строчке, Фулхэм остается в зоне вылета – 18-е место.

Манчестер Сити переиграл Брайтон и поднялся в топ-4 АПЛ – Зинченко с положительным сигналом и местом для шага вперед