Тоттенхэм – Брайтон – 1:1 – видео голов и обзор матча
07:30 - Читати українською
Тоттенхэм принимал Брайтон в рамках 16-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.
Иван Кавалейру 74’
74’ Иван Кавалейру
Счет в матче открыли "шпоры", роскошный навес от Регилона в прыжке замкнул Кейн.
Тоттенхэм упустил победу в матче с Фулхэмом – Моуринью не удалось догнать Гвардиолу
Гости не собирались сдаваться и после перерыва сравняли счет. В похожем стиле с первым голом Кавалейру головой пробил Льориса. Несмотря на попытки подопечных Моуринью вырвать победу, финальный свисток зафиксировал ничью.
Тоттенхэм расположился на 6-й строчке, Фулхэм остается в зоне вылета – 18-е место.
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