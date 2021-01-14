В рамках догравання 16-го туру АПЛ Фулхем на виїзді врятував нічию із Тоттенхемом. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Підопічні Жозе Моурінью не бажали давати зайву перевагу Манчестер Сіті та Лестеру, тому у матчі з аутсайдерами турнірної таблиці втрачати очки було недопустимо.

Тоттенхем передбачувано розпочав значно активніше, але "дачники" теж не відсиджувались в обороні та кілька разів небезпечно контратакували. У середині тайму Серхіо Регілон пройшов по лівому флангу та майстерно навісив у карний майданчик, де Кейн у падінні головою замкнув – 1:0.

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У другому таймі ситуація на полі не змінилась – "шпори" більше володіли м'ячем та грали на утримання результату, гравці Фулхема ж зрідка огризались небезпечними контратаками. На 74-й хвилині Лукман з краю лівого флангу подав у штрафний майданчик, а Кавалейру головою замкнув, зрівнявши рахунок у зустрічі. Гравці Тоттенхема до останніх секунд матчу відчайдушно намагались зрівняти рахунок, однак більше забити не змогли. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 1:1.

Через цю поразку "шпори" не змогли зрівнятись із Манчестер Сіті, Лестером та Евертоном та посідають 6-ту сходинку турнірної таблиці. Фулхем розташувався на 18-му місці першості.

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