Тоттенхем приймає Арсенал у рамках 20 туру АПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Тоттенхем – Арсенал стартує о 18:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн, а дивитися гру в прямому етері можна на Setanta Sports Ukraine.

Арсенал комфортно лідирує в АПЛ. Перемога над Тоттенхемом може збільшити відрив "канонірів" від конкурентів, адже головний переслідувач – Манчестер Сіті – напередодні програв МЮ.

Стартові склади команд

Тоттенхем: Льоріс – Ромеро, Дайєр, Лангле – Догерті, Сарр, Хьойберг, Сессеньйон – Кулусевскі, Сон – Кейн.

Запасні: Форстер, Роял, Санчес, Девіс, Перішіч, Скіпп, Біссума, Браян, Рішарлісон.

Арсенал: Ремсдейл – Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко – Едегор, Партей, Джака – Сака, Нкетіа, Мартінеллі.

Запасні: Тернер, Тірні, Томіясу, Холдінг, Локонга, Сміт, Вієйра, Сміт Роу, Маркіньйос.

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