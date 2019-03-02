Тоттенхем – Арсенал: стартові склади команд

Тоттенхем приймає Арсенал в рамках 29 туру АПЛ. Наставники команд визначились зі стартовими складами.
Лондонське дербі Тоттенхем – Арсенал розпочнеться о 14:30 за київським часом.
Реал очікує реваншу в Барселони, мерсисайдська перевірка для Ліверпуля та ще два гарячі дербі – анонс супервікенду
Склади команд:
Тоттенхем: Льоріс, Тріпп'єр, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Роуз, Ваньяма, Сіссоко, Еріксен, Сон, Кейн
Арсенал: Лено, Мустафі, Сократіс, Кошельни, Монреаль, Гендузі, Джака, Ремзі, Івобі, Мхітарян, Ляказетт