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Тоттенхем – Арсенал: стартові склади команд

13:42 128 Читать на русском
Тоттенхем – Арсенал: стартові склади команд
Тоттенхем – Арсенал: стартові склади команд

Тоттенхем приймає Арсенал в рамках 29 туру АПЛ. Наставники команд визначились зі стартовими складами.

 

Лондонське дербі Тоттенхем – Арсенал розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Реал очікує реваншу в Барселони, мерсисайдська перевірка для Ліверпуля та ще два гарячі дербі – анонс супервікенду

Склади команд:

Тоттенхем: Льоріс, Тріпп'єр, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Роуз, Ваньяма, Сіссоко, Еріксен, Сон, Кейн

Арсенал: Лено, Мустафі, Сократіс, Кошельни, Монреаль, Гендузі, Джака, Ремзі, Івобі, Мхітарян, Ляказетт

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Арсенал Арсенал Тоттенхем - Арсенал Тоттенхем Тоттенхем Англія
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