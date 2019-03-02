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Тоттенхэм – Арсенал: стартовые составы команд

13:45 31 Читати українською
Тоттенхэм – Арсенал: стартовые составы команд
Тоттенхэм – Арсенал: стартовые составы команд

Тоттенхэм принимает Арсенал в рамках 29 тура АПЛ. Наставники команд определились со стартовыми составами.

 

Лондонское дерби Тоттенхэм – Арсенал начнется в 14:30 по киевскому времени.

Реал очікує реваншу в Барселони, мерсисайдська перевірка для Ліверпуля та ще два гарячі дербі – анонс супервікенду

Составы команд:

Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Роуз, Ваньяма, Сиссоко, Эриксен, Сон, Кейн

Арсенал: Лено, Мустафи, Сократис, Кошельны, Монреаль, Гендузи, Джака, Рэмзи, Ивоби, Мхитарян, Ляказетт

Теги
Арсенал Арсенал Тоттенхэм - Арсенал Тоттенхэм Тоттенхэм Англия
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