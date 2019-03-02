Тоттенхэм – Арсенал: стартовые составы команд

Тоттенхэм принимает Арсенал в рамках 29 тура АПЛ. Наставники команд определились со стартовыми составами.
Лондонское дерби Тоттенхэм – Арсенал начнется в 14:30 по киевскому времени.
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Составы команд:
Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Роуз, Ваньяма, Сиссоко, Эриксен, Сон, Кейн
Арсенал: Лено, Мустафи, Сократис, Кошельны, Монреаль, Гендузи, Джака, Рэмзи, Ивоби, Мхитарян, Ляказетт