Тотовицкий признался, почему его карьера в Шахтере провалилась

Полузащитник Десны Андрей Тотовицкий рассказал, почему решил покинуть Шахтер.

"Считаю, что в Шахтере меня подвело здоровье. По этой причине я пропустил очень много времени, а полностью восстановился только в конце осенней части сезона.

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Сейчас главным моим желанием было получить полноценный контракт. Я так и сказал своему агенту. Рад, что получилось. У меня нет никакой обиды на Шахтер. Я многому научился в структуре такого сильного клуба и желаю "горнякам" побед, но только не в матчах с Десной.

Из игроков первой команды Шахтера примером для подражания для меня Максим Малышев. Он сейчас проходит очень сложный путь, перенес четыре операции. Меня цепляет его сила духа. Очень жду его выздоровления", – поделился Тотовицкий в комментарии Команда №1.

Отметим, что Тотовицкий принадлежал Шахтеру с 2010 года, однако не имел стабильного места в основной команде "горняков". 27-летний хавбек на правах аренды выступал за Зарю, бельгийский Кортрейк и Мариуполь. В сезоне 2019/20 он не сыграл ни одного матча за донецкую команду.

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