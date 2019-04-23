Ньюкасл знайшов заміну Бенітесу

Англійський Ньюкасл визначив пріоритетну кандидатуру на посаду головного тренера у випадку відставки нинішнього керманича команди Рафаеля Бенітеса.

Ньюкасл може запросити Юргена Клінсманна на посаду наставника, повідомляє Newcastle Chronicle.

Айозе Перес сподівається на виклик до збірної Іспанії

Керівництво "сорок" розпочало пошуки претендентів на посаду головного тренера, оскільки поки не домовилось із Рафою Бенітесом щодо продовження співпраці. Контракт іспанського фахівця з Ньюкаслом завершує дію влітку. Також розглядаються варіанти із запрошенням Давіда Вагнера або Бруно Женезіо.

Клінсманн перебуває без роботи з осені 2016 року, коли покинув збірну США. Раніше він тренував збірну Німеччини ("бронза" на домашньому ЧС-2006) і мюнхенську Баварію.

Дербі Манчестера як шанс для Ліверпуля, піренейська дуель у Мідленді та іспанські битви за ЛЧ: топ-5 матчів євромідвіку