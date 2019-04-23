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Ньюкасл знайшов заміну Бенітесу

20:14 317 Читать на русском
Ньюкасл знайшов заміну Бенітесу
Юрген Клінсманн / USA Today

Англійський Ньюкасл визначив пріоритетну кандидатуру на посаду головного тренера у випадку відставки нинішнього керманича команди Рафаеля Бенітеса.

Ньюкасл може запросити Юргена Клінсманна на посаду наставника, повідомляє Newcastle Chronicle.

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Керівництво "сорок" розпочало пошуки претендентів на посаду головного тренера, оскільки поки не домовилось із Рафою Бенітесом щодо продовження співпраці. Контракт іспанського фахівця з Ньюкаслом завершує дію влітку. Також розглядаються варіанти із запрошенням Давіда Вагнера або Бруно Женезіо.

Клінсманн перебуває без роботи з осені 2016 року, коли покинув збірну США. Раніше він тренував збірну Німеччини ("бронза" на домашньому ЧС-2006) і мюнхенську Баварію.

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