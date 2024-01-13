Челси одержал победу над Фулхэмом (1:0) в 21 туре чемпионата Англии. Видео гола и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Главный тренер лондонцев включил в заявку на матч Михаила Мудрика. Впрочем, украинский вингер на поле так и не появился.

Челси благодаря пенальти обыграл Фулхэм – большой возврат, рекорд Почеттино и неприятный сигнал для Мудрика

Победу Челси в противостоянии с Фулхэмом принес Коул Палмер. "Синие" впервые с 2022 года выиграли трижды подряд в АПЛ. До этого матча они обыграли Кристал Пэлас (2:1) и Лутон (2:3). Стоит заметить, что для Палмера гол с пенальти в ворота Фулхэма стал девятым в последних 13 матчах за Челси.

Сейчас команда Маурисио Почеттино находится на восьмом месте с 31 баллом. Фулхэм занимает 13 строчку с 24 очками.