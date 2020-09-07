Півзахисник збірної Іспанії Ферран Торрес поділився емоціями від дебютного голу за "Фурію Роху" і розповів про переможну тактику своєї команди.

"Я щасливий, що забив свій перший гол у складі збірної. Тренер сказав нам, що хоче, аби наша гра була зосереджена на володінні м'ячем.

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Сказав, що ми повинні намагатися тримати м'яч якомога довше. Тоді шанси на взяття воріт з'являться.

Ми і раніше бачили, на що здатний Ансу (Фаті – прим.). Він дійсно може досягти у футболі всього, чого захоче", – цитує Торреса офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, півзахисник Манчестер Сіті з'явився на полі на 74-й хвилині і зумів забити останній, четвертий, гол у ворота збірної України. Перемога дозволила іспанцям набрати чотири очки і очолити групу А4, Україна з трьома пунктами – друга.

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