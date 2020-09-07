Полузащитник сборной Испании Ферран Торрес поделился эмоциями от дебютного гола за "Фурию Роху" и рассказал о победной тактике своей команды.

"Я счастлив, что забил свой первый гол в составе сборной. Тренер сказал нам, что хочет, чтобы наша игра была сосредоточена на владении мячом.

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Сказал, что мы должны стараться держать мяч как можно дольше. Тогда шансы на взятие ворот появятся.

Мы и раньше видели, на что способен Ансу (Фати – прим.). Он действительно может достичь в футболе всего, чего захочет", – цитирует Торреса официальный сайт УЕФА.

Напомним, полузащитник Манчестер Сити появился на поле на 74-й минуте и сумел забить последний, четвертый, гол в ворота сборной Украины. Победа позволила испанцам набрать четыре очка и возглавить группу А4, Украина с тремя пунктами – вторая.

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