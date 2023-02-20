Кремонезе знову залишився без перемоги, втративши її на останніх хвилинах матчу 23-го туру проти Торіно (2:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Після першого тайму існувала стійка впевненість, що матч завершиться черговим фіаско Кремонезе. Торіно до 40-ї хвилини вів за ударами з рахунком 7:3, а за влучаннями у площину – 2:0. Зрештою, тиск господарів вилився у пенальті, який реалізував Санабрія. 1:0!

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Втім, у другому таймі все змінилось. Гості не тільки домінували, а й перегорнули хід зустрічі. Всього за вісім хвилин по перерві Тсаджу зрівняв рахунок ударом з лівого кута штрафного, а на 74-й Валері з тієї ж позначки вистрілив у ближній кут – 1:2! Перемога була так близько...

... але її знову не сталося. На 80-й хвилині туринці провели розмашисту атаку, в завершенні якої Сінго отримав м'яч на правому краю карного майданчика. Вілфрід легко хитнув захисника й розстріляв ворота з близької відстані. 2:2! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Кремонезе знову не виграв.

Торіно набрав 31 очко, втративши шанс обійти Юве й піднятись на сьому сходинку. Кремона залишається на дні таблиці.

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