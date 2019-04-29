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Торіно – Мілан – 2:0 – відео голів та огляд матчу

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Торіно – Мілан – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Торіно – Мілан – 2:0

Торіно на власному стадіоні виявився сильнішим за Мілан. Дивіться відео голів та огляд матчу Торіно – Мілан.

58’ Андреа Белотті
69’ Алекс Беренгер
 
Алессіо Романьйолі 83’
58’ Андреа Белотті
69’ Алекс Беренгер
83’ Алессіо Романьйолі

В першій 45-хвилинці команди не спромоглися забити бодай один гол на двох. У другому таймі суддя призначив одинадцятиметровий, який чітко виконав Андреа Белотті і вивів Торіно вперед.

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А на 69-й хвилині Алекс Беренгер подвоїв рахунок. На 83-й хвилині Мілан залишився у меншості — червону картку отримав Алессіо Романьйолі.

Після цієї поразки Мілан з 56-ма пунктами залишається на шостому місці, Торіно набирає таку ж кількість очок і впритул наближається до суперника займаючи сьому сходинку.

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Відеоновини Торіно - Мілан Мілан Мілан Торіно Торіно Італія
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