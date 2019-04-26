toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЛІВЕРПУЛЬ - ХАДДЕРСФІЛД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

У мережі з'явились фото домашньої форми Мілана на наступний сезон

20:09 69 Читать на русском
У мережі з'явились фото домашньої форми Мілана на наступний сезон
Мілан

Сьогодні, 26 квітня, були оприлюднені фото домашнього комплекту ігрової форми Мілана на сезон-2019/20.

Розробляла дизайн нової екіпіровки для італійського клубу німецька компанія Puma. Форма традиційно виконана у червоно-чорних кольорах з вертикальними смугами.

У мережі з'явився комплект нової форми Ювентуса з несподіваними дизайнерськими рішеннями

На фотографії у новій формі красуються гравці россонері Алессіо Романьйолі, Кшиштоф Пйонтек, Лукас Пакета, Сусо та Тьємуе Бакайоко.

У мережі з'явився імовірний комплект нової домашньої форми Ліверпуля з олдскульними нотками

Зауважимо, що після 33-х турів підопічні Дженнаро Гаттузо посідають 4 місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії та ведуть відчайдушну боротьбу за місце у Лізі чемпіонів на наступний сезон.

Теги
Мілан Мілан Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
5
хв
Аугсбург
21:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук