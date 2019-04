У мережі з'явились фото домашньої форми Мілана на наступний сезон

Сьогодні, 26 квітня, були оприлюднені фото домашнього комплекту ігрової форми Мілана на сезон-2019/20.

Розробляла дизайн нової екіпіровки для італійського клубу німецька компанія Puma. Форма традиційно виконана у червоно-чорних кольорах з вертикальними смугами.

На фотографії у новій формі красуються гравці россонері Алессіо Романьйолі, Кшиштоф Пйонтек, Лукас Пакета, Сусо та Тьємуе Бакайоко.

Зауважимо, що після 33-х турів підопічні Дженнаро Гаттузо посідають 4 місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії та ведуть відчайдушну боротьбу за місце у Лізі чемпіонів на наступний сезон.

BREAKING NEWS - here we go

BOOM #exclusive #acmilan pic.twitter.com/BsMVkD1oAU