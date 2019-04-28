Наполі на виїзді переміг Фрозіноне: 34-й тур Серії А, матчі неділі

В рамках 34-го туру італійської Серії А Фрозіноне вдома поступився Наполі. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 34-й тур

Фрозіноне – Наполі – 0:2

Голи: Мертенс, 20, Юнес, 49

Сампдорія – Лаціо – матч розпочнеться о 19:00

Торіно – Мілан – матч розпочнеться о 21:30

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У неділю 34-й тур чемпіонату Італії продовжився п’ятьма матчами. У першому з них зустрічались Фрозіноне та Наполі. Для обох команд цей матч був надзвичайно важливим: господарі ще мають шанс врятувати сезон і залишитись у Серії А, а гості — закріпитись на другому місці (особливо після вчорашньої нічиєї прямого конкурента).

Вже на 20-й хвилині Дріс Мертенс виконуючи штрафний закрутив м’яч у ліву дев’ятку і відкрив рахунок у матчі. До кінця тайму Наполі контролював гру, володів перевагою, але забити більше не зміг. На початку другого тайму Амін Юнес з передачі Аркадіуша Міліка подвоїв рахунок. Цей гол став останнім у матчі.

В результаті, Наполі закріпився на другій сходинці і набрав 70 очок. Фрозіноне з 23 пунктами залишився на передостанній сходинці.

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