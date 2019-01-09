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Торган Азар може змінити менхенгладбахську Борусію на дортмундську

10:42 250 Читать на русском
Торган Азар може змінити менхенгладбахську Борусію на дортмундську
Торган Азар / Фото Борусія М

Півзахисник Борусії Менхенгладбах Торган Азар може змінити клуб, не залишаючи Бундеслігу.

Керівництво дортмундської Борусії розпочало переговори щодо можливого підписання Торгана Азара, повідомляє Bild.

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На такий крок "джмелів" спровокував хавбек Крістіан Пулішіч, який підписав контракт з Челсі та переїде в Лондон вже влітку.

За інформацєю видання, сума трансферу півзахисника Борусії М складатиме 42 млн євро.

В поточному сезоні Бундесліги Торган провів 17 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 6-ма асистами.

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