Торган Азар може змінити менхенгладбахську Борусію на дортмундську

Півзахисник Борусії Менхенгладбах Торган Азар може змінити клуб, не залишаючи Бундеслігу.

Керівництво дортмундської Борусії розпочало переговори щодо можливого підписання Торгана Азара, повідомляє Bild.

Челсі може викупити Торгана Азара у Борусії М

На такий крок "джмелів" спровокував хавбек Крістіан Пулішіч, який підписав контракт з Челсі та переїде в Лондон вже влітку.

За інформацєю видання, сума трансферу півзахисника Борусії М складатиме 42 млн євро.

В поточному сезоні Бундесліги Торган провів 17 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 6-ма асистами.

Пулішіч, Ярмоленко, екс-гравець Шахтаря і Ко: чому Борусія Д – королі трансферів на півмільярда євро