Топ-5 нападників в історії Аргентини, або Чому Марадона кращий від Мессі
22:15 - Читать на русском
В Аргентині завжди були сильні голкіпери, надійні захисники, хавбеки-віртуози. Але форварди – це щось абсолютно позамежне!
Ліонелю Мессі вдалося стати автором дебютного голу Аргентини на цьогорічному чемпіонаті світу. Трапилося це в мегасенсаційному поєдинку проти Саудівської Аравії, який "альбіселесте" програли із рахунком 1:2. YouTube-канал Футбол 24 пропонує власний рейтинг найкращих нападників в історії блакитної збірної.
Аргентина жахливо провалилася на старті ЧС-2022 – Мессі програє аутсайдеру групи з 3-ма скасованими голами, Італія радіє
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