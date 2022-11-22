Топ-5 нападающих в истории Аргентины, или Почему Марадона лучше Месси
22:15 - Читати українською
В Аргентине всегда были сильные голкиперы, надежные защитники, хавбеки-виртуозы. Но форварды – это нечто совершенно запредельное!
Лионелю Месси удалось стать автором дебютного гола Аргентины на чемпионате мира этого года. Случилось это в мегасенсационном поединке против Саудовской Аравии, который "альбиселесте" проиграли со счетом 1:2. YouTube-канал Футбол 24 предлагает свой рейтинг лучших нападающих в истории голубой сборной.
Аргентина ужасно провалилась на старте ЧМ-2022 – Месси проигрывает аутсайдеру с 3 отмененными голами, Италия радуется
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter