В Аргентине всегда были сильные голкиперы, надежные защитники, хавбеки-виртуозы. Но форварды – это нечто совершенно запредельное!

Лионелю Месси удалось стать автором дебютного гола Аргентины на чемпионате мира этого года. Случилось это в мегасенсационном поединке против Саудовской Аравии, который "альбиселесте" проиграли со счетом 1:2. YouTube-канал Футбол 24 предлагает свой рейтинг лучших нападающих в истории голубой сборной.

Аргентина ужасно провалилась на старте ЧМ-2022 – Месси проигрывает аутсайдеру с 3 отмененными голами, Италия радуется