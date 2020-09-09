Талановитий хавбек перебрався до команди Стефано Піолі, повідомляє офіційний сайт клубу.

Зірка збірної Італії особисто просив дозвіл у Гаттузо, щоб грати у Мілані під його номером

За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, Тоналі орендований за 10 млн євро із зобов'язанням викупу через рік за 20 млн. Із "россонері" італієць укладе 5-річний контракт. На Сан-Сіро Тоналі виступатиме під 8-м номером. Упродовж тривалого часу головним претендентом на вихованця Брешії був міланський Інтер, але "нерадзуррі" вийшли з боротьби за опорника кілька тижнів тому.

У сезоні 2019/20 Сандро Тоналі провів 35 матчів у Серії А, в яких забив 1 м'яч і віддав 7 результативних передач.

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