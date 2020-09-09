Вранці 9 вересня 20-річний хавбек вже прибув у розташування Мілана для проходження медогляду. Офіційне оголошення про трансфер очікується найближчим часом.

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Сам Тоналі не приховує, що перехід у Мілан – мрія дитинства, підтвердивши це відповідним дописом на своїй сторінці в Інстаграмі. Своїм кумиром Сандро називає Дженнаро Гаттузо. За інформацією Gazetta dello Sport, футболіст навіть телефонував Ріно, щоб отримати дозвіл грати під 8 номером, який носив Гаттузо під час своїх виступів за Мілан. Чинний наставник Наполі не став заперечувати.

До слова, у минулому сезоні Тоналі провів за Брешію 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і оформив 7 результативних передач.

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