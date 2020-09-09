Талантливый хавбек перебрался в команду Стефано Пиоли, сообщает официальный сайт клуба.

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По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Тонали арендован за 10 млн евро с обязательством выкупа через год за 20 млн. С "россонери" итальянец заключит 5-летний контракт. На Сан-Сиро Тонали будет выступать под 8-м номером. Долгое время главным претендентом на воспитанника Брешии был миланский Интер, но "нерадзурри" вышли из борьбы за опорника несколько недель назад.

В сезоне 2019/20 Сандро Тонали провел 35 матчей в Серии А, в которых забил 1 мяч и отдал 7 результативных передач.

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