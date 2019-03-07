Толочко: 12 тисяч глядачів на трибунах, я у складі Карпат, що може бути краще?

Півзахисник Карпат Роман Толочко поділився враженнями від матчу 20 туру УПЛ проти Львова (0:1).

"Стадіон Україна, 12 тисяч на трибунах, я у складі Карпат. Здавалось би, що може бути краще? Однак ми програли, а це негативні емоції. Крім того, ми програли дербі.

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Кожен з гравців мене підтримав, як дебютанту мені дали багато важливих порад. Тренери намагалися заспокоїти, донести певні ігрові моменти. Вдячний всім, хто мене підтримував. Також я отримав привітання від хлопців з молодіжної команди.

Насправді я ще в день матчу не знав, що вийду на поле, тому напутніх слів від батька не було. Тільки, коли команда приїхала на стадіон, тренерський штаб провів установку, і я дізнався, що вийду в основі. Тоді я миттєво написав про це татові. Він відписав і подзвонив буквально на кілька слів, адже часу було обмаль. "Грай спокійно, впевнено і все в тебе вийде", – сказав він мені", – цитує Толочка офіційний сайт Карпат.