Толочко: 12 тысяч зрителей на трибунах, я в составе Карпат, что может быть лучше?

Полузащитник Карпат Роман Толочко поделился впечатлениями от матча 20 тура УПЛ против Львова (0:1).

"Стадион Украина, 12 тысяч на трибунах, я в составе Карпат. Казалось бы, что может быть лучше? Однако мы проиграли, а это негативные эмоции. Кроме того, мы проиграли дерби.

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Каждый из игроков меня поддержал, как дебютанту мне дали много важных советов. Тренеры пытались успокоить, донести определенные игровые моменты. Благодарен всем, кто меня поддерживал. Также я получил поздравления от ребят из молодежной команды.

На самом деле я еще в день матча не знал, что выйду на поле, потому напутствий от отца не было. Только, когда команда приехала на стадион, тренерский штаб провел установку, и я узнал, что выйду в основе. Тогда я мгновенно написал об этом папе. Он ответил и позвонил буквально на несколько слов, ведь времени было мало. "Играй спокойно, уверенно и все у тебя получится", – сказал он мне", – цитирует Толочко официальный сайт Карпат.