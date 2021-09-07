Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал не схвалює захоплення своїх підопічних.

Керманич "ораньє" влаштував цілу виставу, щоб потролити хавбека Френкі де Йонга за любов до Формули-1.

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"Тобі таке дійсно подобається? Ці гоночні машини? Я це не люблю і навіть не дивлюся", – заявив ван Гал підопічному, а потім віртуозно зімітував звуки боліда.

Нагадаємо, для 70-річного фахівця це третій прихід на тренерський місток збірної Нідерландів.

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