"Тобі таке справді подобається?": ван Гал ефектно висміяв хобі де Йонга
00:17 - Читать на русском
Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал не схвалює захоплення своїх підопічних.
Керманич "ораньє" влаштував цілу виставу, щоб потролити хавбека Френкі де Йонга за любов до Формули-1.
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"Тобі таке дійсно подобається? Ці гоночні машини? Я це не люблю і навіть не дивлюся", – заявив ван Гал підопічному, а потім віртуозно зімітував звуки боліда.
Нагадаємо, для 70-річного фахівця це третій прихід на тренерський місток збірної Нідерландів.
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