Бомбардир "вікінгів" встиг забити гол і завдати супернику незначної травми пальця.

Зіпсований дебют ван Гала і черговий гол Холанда у відеоогляді матчу Норвегія – Нідерланди – 1:1

"Так, я справді зачепив його палець, хоча не знаю, як це трапилось. Він просто підійшов до мене і сказав: "Чорт забирай, ти зламав мені палець!". Вірджил – сильний гравець, жодних сумнівів. Не знаю, як я зачепив його палець, але так вже сталося", – цитує Холанда Mirror.

Додамо, що ван Дейк справді завершував поєдинок з пов'язкою на пальцях, однак лікар збірної Нідерландів спростував інформацію про перелом.

ЧС-2022, відбір: Холанд забив, але Нідерланди врятувалися, Хорватія розписала нічию з Росією, драма Туреччини