Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал не одобряет увлечения своих подопечных.

Наставник "оранье" устроил целое представление, чтобы потроллить хавбека Фрэнки де Йонга за любовь к Формуле-1.

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"Тебе такое действительно нравится? Эти гоночные машины? Я это не люблю и даже не смотрю", – заявил ван Гал подопечному, а потом виртуозно имитировал звуки болида.

Напомним, для 70-летнего специалиста это третий приход на тренерский мостик сборной Нидерландов.

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