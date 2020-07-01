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Тлумак здав уже чотири тести на коронавірус – наставник Волині розповів про перебіг хвороби

1 липня 19:32 - Читать на русском
Тлумак здав уже чотири тести на коронавірус – наставник Волині розповів про перебіг хвороби
Андрій Тлумак / фото: Волинь

Головний тренер Волині Андрій Тлумак повідомив, що ще не готовий повернутися до роботи з командою.

"Я вже четверте здав тест, чекаю його результати. Зізнаюся, три дні почувався погано, було важко. Але зараз, слава богу, вже краще, йду на поправку. Але, як і раніше, перебуваю в самоізоляції.

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Думаю, ще тиждень точно не зможу брати участь в тренувальному процесі команди", – зазначив Тлумак у коментарі Meta-ratings.

Нагадаємо, у головного тренера лучан та його асистента Андрія Сапуги, у якого хвороба протікає безсимптомно, діагностували коронавірус, через який вони 25 червня не поїхали на виїзний матч проти Чорноморця (2:5).

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Теги
коронавірус Перша ліга Волинь Волинь Андрій Андрій Тлумак
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