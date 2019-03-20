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Тлумак назвав новачків та першочергове завдання Волині

22:23 361 Читать на русском
Тлумак назвав новачків та першочергове завдання Волині
Андрій Тлумак / ФК Волинь

Головний тренер Волині Андрій Тлумак прокоментував завдання команди на другу частину сезону.

"Будемо співпрацювати з Олександром Маткобожиком та Анатолієм Ульяновим. Це досить кваліфіковані футболісти, і якщо вони будуть так працювати і з таким бажанням ставитися до футболу, то Волині вони однозначно допоможуть.

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Глобальних завдань багато, і у кожного вони свої, тому я не буду озвучувати їх, але завдання номер один на сьогодні – це вивести Волинь до Прем’єр-ліги", – цитує Тлумака офіційний сайт Волині.

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Трансфери Волинь Волинь Перша ліга Олександр Маткобожик Олександр Маткобожик Трансфери чемпіонату України Анатолій Ульянов Анатолій Ульянов Андрій Тлумак Андрій Тлумак
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