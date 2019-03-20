На матч Першої ліги Металіст-1925 – СК Дніпро-1 вже продано 15 тисяч квитків

Матч 18 туру Першої ліги між Металістом-1925 та СК Дніпро-1 відвідають мінімум 15 тисяч глядачів. Це більше, ніж на багатьох поєдинках УПЛ.

Станом на 20 березня на матч Металіст-1925 – СК Дніпро-1 продано 15 010 квитків. Харківський стадіон вміщує 38 633 глядачів.

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Відзначимо, що Шахтар, який проводить домашні матчі на арені в Харкові, більше 15 тис. уболівальників зібрав тільки у зустрічах Ліги чемпіонів і в 14-му турі УПЛ з Динамо.

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Після першої частини чемпіонату дніпровський клуб в турнірній таблиці першої ліги випереджає харківчан на 5 очок. Матч розсудить Євген Арановський.