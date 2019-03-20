На матч Першої ліги Металіст-1925 – СК Дніпро-1 вже продано 15 тисяч квитків

Євро-2020 — 12:30 10
-
Історична звитяга над Росією, незарахований гол Пятова: як стартувала збірна України у відборах на чемпіонат Європи
-
ФФУ назвала дату та час проведення матчів 1/4 фіналу Кубка УкраїниКубок України — 12:16 333
-
"Наші легіонери спіймали зірочку". Аутсайдера засудили проти Реброва – українське дербі в Угорщині закінчилось скандаломСвіт — 19 бер 7175
-
"Боюся за Русина". Чому Мораєс – це нормальний хід, Сачку пора у відставку, а матч туру не вдавсяУкраїна — 19 бер 7394
-
Мораєс прибув до табору збірної УкраїниЗбірна України — 19 бер 2189