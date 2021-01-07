"Який рівень зарплат у коментаторів? Ні машин, ні хат нам ніхто не дарує. Зарплати – це одне. Є ставка, а є гонорари. Гонорари можуть бути будь-якими, починаючи від 500 гривень. Найбільше платять за коментування не на телебаченні, не на радіо, не на інтернет-ресурсах, а в пабах.

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Чи дозволяє зарплата коментатора поїхати відпочити хоча б раз на рік? Якщо збираєш – то можеш поїхати. Питання в тому, як відпочити. П'ятизірковий готель на місяць – напевно, на це складно буде зібрати. Коментатори ж у нас переважно працюють не тільки коментаторами. Ще журналістами і взагалі у цьому медійному середовищі.

Не буду скаржитися. Є професії, де отримують менше. Просто немає такого, що ти прийшов і все відразу у тебе є. Це не про наші спортивні медіа.

Чи реально заробляти тисячу доларів, якщо лише коментувати? Не факт. Коментаторство зараз зростає, тому що з'являються нові майданчики. Але відношення до коментаторів все одно таке: не буде той, значить, буде інший", – сказав Моралес у коментарі YouTube-каналу "SportArenaTV".

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