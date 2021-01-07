"Какой уровень зарплат у комментаторов? Ни машин, ни домов нам никто не дарит. Зарплаты – это одно. Есть ставка, а есть гонорары. Гонорары могут быть любыми, начиная от 500 гривен. Больше всего платят за комментирование не на телевидении, не на радио, не на интернет-ресурсах, а в пабах.

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Позволяет ли зарплата комментатора поехать отдохнуть хотя бы раз в год? Если копишь – то можешь поехать. Вопрос в том, как отдохнуть. Пятизвездочный отель на месяц – наверное, на это сложно будет накопить. Комментаторы у нас преимущественно работают не только комментаторами. Еще журналистами и вообще в этой медийной среде.

Не буду жаловаться. Есть профессии, где получают меньше. Просто нет такого, что ты пришел и всё сразу у тебя есть. Это не про наши спортивные СМИ.

Реально ли зарабатывать тысячу долларов, если только комментировать? Не факт. Комментаторство сейчас растет, потому что появляются новые площадки. Но отношение к комментаторам все равно такое: не будет тот, значит, будет другой", – сказал Моралес в комментарии YouTube-каналу "SportArenaTV".

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