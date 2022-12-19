Голкіпер "альбіселесте" Еміліано Мартінес не стримував емоцій після довгожданої звитяги на чемпіонаті світу в Катарі.

30-річного аргентинця визнали найкращим кіпером Мундіалю після перемоги над Францією у фіналі (3:3, по пенальті 4:2). Отримавши нагороду, Мартінес продемонстрував непристойний жест – приклав приз до паху й потрусив ним.

Еміліано не стримувався не лише на сцені, а й у роздягальні. Команда влаштовувала різноманітні святкування, включно з танцями. Під час одного з них кіпер зупинив усіх і сказав: "А тепер момент тиші для Мбаппе". Веселощі продовжились.

"A minute of silence for ... Mbappe!"



Emiliano Martinez during Argentina's dressing room celebration.



(via nicolasotamendi30/Instagram) pic.twitter.com/dwm3IrUNWG — ESPN FC (@ESPNFC) December 18, 2022

Еміліано Мартінес провів усі 7 поєдинків на ЧС-2022 у воротах збірної Аргентини. Три з них голкіпер відстояв на нуль.

"Макрон попросив Францію програти, щоб зберегти обличчя Мессі": шана українським електрикам, або Кінець вічної дискусії