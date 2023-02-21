"В медіа виліз один персонаж з претензіями до "писак" і погрозами розповісти "всю правду" про допінг-історію Бєсєдіна.

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Яку всю правду про себе хоче розповісти лікар Миронов? Про відомі "салатики", якими труїлася збірна та київський Арсенал, за що лікар був дискваліфікований практично на рік?

Чи, може, про свій низький рівень кваліфікації, який дозволяв призначати гомеопатію (Траумель С) гравцям після травм? Чи, може, як називав Рибку "обычным русским человеком"? Чи як призначав Миколенку якесь містичне специфічне протизапальне лікування проти набряку, якого не існує у нормальному світі? Чи про штучні поля, які вистрілюють струмом і травмують гравців?

Миронов – це типова відрижка совка, яка не має нічого спільного зі спортивною медициною. Крапельниці, "уколи відновлення", покладання на фізіотерапевтичні апарати, гомеопатія та остеопатія – це все червоні прапорці у репутації будь-якого професіонала. Фонтурацетам, через який дискваліфікували Бесєдіна – це ноотроп, фейкове фуфло, якому немає місця у сумці лікаря", – написав Бабелюк у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, через провал допінг-тесту (після матчу 5-го туру Ліги Європи проти Мальме) Бєсєдін отримав дискваліфікацію на один рік (у грудні 2019-го). Після скандальних подій Динамо відлучило від роботи з першою командою лікаря Леоніда Миронова.

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