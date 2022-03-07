Колишній капітан збірної України Анатолій Тимощук трохи відчистив власне ім'я – хоча б перед колишньою дружиною.

Тимощук виплатив аліменти на користь своєї дружини та двох доньок, попри нещодавню заяву юриста Зеніта, повідомляє журналіст Олексій Андронов.

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"Оскільки треба завжди бути чесним – повідомляю: Анатолій відправив аліменти за 2 місяці. Про що сам сказав мені особисто. І до адресата вони дісталися", – йдеться у дописі Андронова на Facebook.

Нагадаємо, екс-капітан і рекордсмен за кількістю матчів у збірній України досі не відреагував на початок війни, яку Росія нахабно розв'язала на нашій землі. Низка футболістів вже розкритикували свого колишнього колегу, але Тимощук продовжує спокійно працювати в Росії та вдає, що в нього все в порядку.

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