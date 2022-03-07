Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук немного отчистил свое имя – хотя бы перед бывшей женой.

Тимощук выплатил алименты в пользу своей жены и двух дочерей, несмотря на недавнее заявление юриста Зенита, сообщает журналист Алексей Андронов.

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"Поскольку нужно всегда быть честным – сообщаю: Анатолий отправил алименты за 2 месяца. О чем сам сказал мне лично. И до адресата они добрались", – говорится в сообщении Андронова на Facebook.

Напомним, экс-капитан и рекордсмен по количеству матчей в сборной Украины до сих пор не отреагировал на начало войны, которую Россия нагло развязала на нашей земле. Ряд футболистов уже раскритиковали своего бывшего коллегу, но Тимощук продолжает спокойно работать в России и делает вид, что у него все в порядке.

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